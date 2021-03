Mancini riporta la Roma al quarto posto e il Genoa resta raggiungibile dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 12:30 la Roma vince contro il Genoa per 1-0. Una gara ruvida e non semplice per i giallorossi, che sbloccano la gara al 24′ con il colpo di testa dell’ex difensore della Fiorentina Mancini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I rossoblù provano anche nel secondo tempo a cercare il pareggio, ma il punteggio resta invariato. Con questo risultato la squadra allenata da Fonseca torna al quarto posto a a 50 punti, mentre quella di Ballardini resta a quota 27, a più due sulla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 59, Milan 53, Juventus* 52, Roma 50, Atalanta 49, Napoli* 44, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Udinese 32, Sampdoria 31, Bologna 28, Genoa 27, Benevento, Spezia 26, Fiorentina 25, Cagliari 21, Torino** 20, Parma 15, Crotone 12.

*= una partita in meno