Poco più di un’ora alla finale di Euro 2020 a Wembley, dove l’Inghilterra attende l’Italia per l’atto finale. Per il ct Mancini lo stesso 11 della semifinale, con l’ex viola Chiesa a comporre il tridente offensivo. Niente spazio, come prevedibile, per il centrocampista della Fiorentina, Castrovilli.

ITALIA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.