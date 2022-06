Mandragora, ecco a quale cifra la trattativa può andare in porto

La Fiorentina in mediana, deve sistemare la casella lasciata vuota da Torreira. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano tornerà all’Arsenal dopo il mancato riscatto Viola (sarebbero serviti su per giù 15 milioni): la squadra di Rocco Commisso aveva pensato per lungo tempo a Florian Grillitsch, l’austriaco che si è svincolato dall’Hoffenheim e che sembrava dover sbarcare da un giorno all’altro a Firenze.

Invece sono sorte problematiche a livello economico che hanno bloccato tutto, anche se la trattativa non è detto che non riparta. Nel frattempo, la Viola sta trattando con la Juve ed è a buon punto per assicurarsi Rolando Mandragora, rientrato in bianconero dopo il prestito al Torino: a 10 milioni si può chiudere.