Mandragora: “La vittoria della Roma in Conference è uno stimolo, vogliamo arrivare fino alla fine. Champions? Dobbiamo sognare”

Intervistato da Sport Mediaset direttamente dal ritiro di Moena, il nuovo centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato delle prospettive della squadra di Vincenzo Italiano.

“Il nostro obiettivo è diventare al più presto una macchina che viaggia forte, e stiamo lavorando proprio per trovare l’alchimia giusta tra di noi. Conference League? La vittoria della Roma per noi è uno stimolo: vogliamo fare bene, cercando di arrivare fino alla fine”.

Stuzzicato sulla possibilità di una qualificazione in Champions League, Mandragora ha risposto così: “Dobbiamo lottare per diversi obiettivi e allo stesso tempo dobbiamo anche sognare. Mi piace pensare di gara in gara: proveremo a raccogliere più punti possibile, dopodiché a fine stagione tireremo le somme”.