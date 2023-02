Mandragora: “Vogliamo portare un trofeo a Firenze, vogliamo vincere anche domani. Fischi? Siamo noi i primi ad essere arrabbiati, lavoriamo come dei matti per trovare i gol”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto alla vigilia del match contro il Braga:

“Sto vivendo un momento positivo, con la continuità che speravo. Le statistiche non mi toccano, mi interessa solo fare bene per il mister e per la squadra. Abbiamo voglia di portare un trofeo a Firenze, ma guardiamo partita per partita: domani dobbiamo avere un approccio feroce davanti ai nostri tifosi. Vogliamo la vittoria anche domani“.

Sulle difficoltà: “Sicuramente ho qualche colpa anch’io se non stanno arrivando i gol. Sulla catena di sinistra ci sono partite in cui non troviamo spazi e non riusciamo a sfondare, come invece successo a Braga con Biraghi. Le squadre ora ci conoscono meglio, ma l’unica cosa che ci manca è la finalizzazione. Ci manca poco per ritrovarla”.

Infine sui fischi: “Siamo noi i primi arrabbiati a voler cambiare i risultati, lavoriamo come dei matti per uscire da questa situazione. tutto il gruppo segue il mister”.