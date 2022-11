Manovre a centrocampo: La soluzione Pereyra stuzzica la Fiorentina

Grandi manovre a centrocampo per la Fiorentina? Pare proprio di sì. E così oltre all’asse Fiorentina-Sampdoria per Sabiri, ecco che arriva da Udine un’altra soluzione di mercato che potrebbe coinvolgere in modo diretto il club viola. La Nazione stamani mette in evidenza il nome di Roberto Pereyra, classe 1991, centrocampista che ha il contratto in scadenza a fine stagione (giugno 2023)

Una soluzione a livello economico conveniente: con lo svincolo ormai dietro l’angolo (primo febbraio 2023) può passare di mano per una cifra che potremmo definire simbolica e che permetterebbe ai bianconeri di non perdere il giocatore a ’zero euro’ subito dopo la chiusura del mercato di gennaio.

Questo anche perché ci sono due giocatore che sembrano destinati a cambiare maglia come Zurkowski e Maleh.