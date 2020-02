Maran: “Abbiamo vissuto una settimana surreale. Il problema non è il rinvio ma…”

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran, in occasione della conferenza stampa della viglia della sfida contro la Roma, ha avuto la possibilità di commentare la decisione di rinviare le partite che, tra oggi e domani, si sarebbero comunque dovute svolgere a porte chiuse. Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto non tanto per il rinvio in sé delle partite, proprio perché la decisione è stata presa nell’interesse di tutti. Il dispiacere è che le partite verranno purtroppo recuperate in ritardo, a causa della mancanza di finestre libere restano date solo alla fine della stagione. La mia squadra ha vissuto una situazione piuttosto surreale: alla vigilia della partita con il Verona siamo andati a letto pensando di dover giocare una sfida importantissima per la nostra stagione e alla fine ci siamo trovati a dover decidere cosa fare, senza sapere quando poi la giocheremo. La situazione di Verona ci ha certamente penalizzati e resi esauriti, ma questa settimana abbiamo resecato il cervello e siamo pronti a scendere in campo contro la Roma con la giusta carica”.