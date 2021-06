Marani: “Antognoni è la Fiorentina, vorrei lui come presidente. Per il terzo anno della gestione Commisso l’inizio non è dei migliori”

Il volto di Sky Sport, Matteo Marani, ha parlato di Fiorentina a Toscana TV: “Antognoni è l’unico dieci di Firenze, è la Fiorentina. Sono molto dispiaciuto se penso a lui fuori dalla città. E’ un simbolo, ma non ha mai fatto la voce grossa. Io sono dalla sua parte: lo vorrei addirittura presidente. Chi ama i sentimenti, non può pensare ad una Fiorentina senza Giancarlo. Gattuso? Il rapporto che c’era tra lui e la Viola coinvolgeva anche Mendes. Se una società decide di affidarsi ad un allenatore, deve considerare che ci sono certe condizioni. Bastava che ci fosse un po’ di chiarezza in più, invece si è creato un bel pasticcio. Italiano? La sua annata alla Spezia mi è piaciuta tantissimo, i liguri sono la storia più bella dell’ultima Serie A. Allenare a Firenze, però, è tutt’altra storia e sarebbe un bel test per lui. Per quanto riguarda la società, pensavo che alla terza stagione di Commisso si potesse cominciare con un tecnico voluto da tutti. Invece anche in questa stagione l’inizio non è dei migliori”.