Marani: “Italiano imparerà a gestire gli impegni ravvicinati. Questo potrebbe essere un momento di svolta per la stagione della Fiorentina”

Il giornalista e direttore del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importante, in trasferta e contro una squadra certamente non formidabile ma brava a imbrigliare le avversarie. Potremmo essere davanti a un momento di svolta della stagione viola, dopo un periodo iniziale difficile dovuto probabilmente alle fatiche della Conference League. Finalmente stanno arrivando i gol, anche se resta il rammarico di non averni fatti di più contro il Basksehir“.

E poi ha aggiunto: “Italiano è un allenatore che ha fatto tanta gavetta, spesso ci si scorda quanto bene abbia fatto l’anno scorso a Firenze. La gestione degli impegni ravvicinati si impara con l’esperienza, ci riuscirà anche lui. Sampdoria? E’ una squadra ferita, con tanti problemi. La Fiorentina ne deve approfittare, in generale da qui alla sosta deve mettere in saccoccia più punti possibili. Le prossime tre partite saranno decisive per tutte le squadre”.