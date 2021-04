Marani: “La Fiorentina non rischia la retrocessione e il ritorno di Iachini gioca a suo favore. Il futuro…”

Il volto di Sky Sport, Matteo Marani, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Le italiane in Europa? L’unica eliminazione senza giustificazione è quella della Juventus, le altre secondo me non potevano ambire a molto di più. Gattuso a Firenze? Le voci quando c’è un lavoro in corso non fanno mai bene, ma questo fa inevitabilmente parte del nostro mondo. La Fiorentina viene da una stagione insufficiente, è giusto che si cominci a pensare al futuro. Lotta salvezza? La situazione del Cagliari è molto complessa, i sardi devono fare un filotto nelle prossime partite altrimenti la vedo complicato. La Viola ha un margine importante, per me non rischia la retrocessione anche se i punti vanno fatti. Il ritorno di Iachini è un punto a favore per la Fiorentina, dato che è abituato a vivere queste situazioni. Bisogna chiudere nel miglior modo possibile la stagione per cominciare a pensare col sorriso alla prossima”.