Marcelino: “In passato ho avuto dei contatti con la Fiorentina. Ecco perché ho rifiutato”

L’attuale allenatore dell’Athletic Club di Bilbao Marcelino ha parlato a Sky Sport in merito alla possibilità emersa in passato di allenare la Fiorentina: “Con i viola c’è stato qualche piccolo contatto, a dicembre se non sbaglio, ma la mia idea era sempre quella di riposare e recuperare energie, in modo da trasmetterle al gruppo. Volevo aspettare la stagione successiva, poi il Covid mi ha fatto cambiare prospettiva, fino a quando è arrivata la proposta dell’Athletic che è quella che mi ha convinto di più”.