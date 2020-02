Marcheschi: “C’è una variante che la Regione deve fare per la Mercafir. E se questo edificio non fosse libero da inquilini, i tempi si allungherebbero a dismisura”

“Il bando per la realizzazione dello stadio a Novoli non scalda neppure il presidente della Fiorentina, Commisso. Intanto i costi stanno lievitando perché, oltre ai 22 milioni di euro dell’acquisto dell’area, ci sono almeno altri 2 milioni per la progettazione, l’abbattimento degli edifici esistenti, le opere accessorie (raddoppio delle strade di accesso), le necessarie e difficili bonifiche (sperando che non si trovi l’amianto). Quindi 40 milioni, nella previsione ottimistica di Commisso, potrebbero non bastare”. A dichiararlo è il consigliere regionale Paolo Marcheschi.

Che poi aggiunge: “Ma la vera preoccupazione è relativa alle tante, troppe variabili che pendono come una “spada di Damocle” sulla realizzazione del nuovo stadio. C’è una variante che la Regione deve fare perché nella zona della Mercafir c’è un edificio di edilizia residenziale pubblica, che, mi auguro, sia libero da inquilini, in caso contrario i tempi si allungherebbero a dismisura. Su questo edificio Erp chiederò approfondimenti in Regione. Bisogna poi attendere la decisione del Consiglio di Stato sul masterplan dell’aeroporto, perché se ci fosse la Via (valutazione di impatto ambientale) da rifare e la nuova pista intercettasse l’area dello stadio, la nuova struttura dovrebbe essere rivista. Inoltre il progetto potrebbe anche essere assoggettato a valutazione di impatto sanitario. Tradotto: lungaggini di mesi e decine di prescrizioni a cui ottemperare”.