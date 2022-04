Marchetti: “Per Osimhen si valuterà giorno per giorno. Il Napoli avrà l’impegno più difficile del prossimo turno: la Fiorentina fa bene, ma forse…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte della prossima sfida di campionato per il Napoli, contro la Fiorentina. Di seguito le sue affermazioni:

“C’è speranza che Osimhen possa recuperare per domenica, ma in questi casi si valuta sempre giorno per giorno. Intanto è importante che si siano escluse lesioni”.

“Tra le contendenti allo scudetto se la giocano tutte quante: è difficile dire chi la spunterà. Sulla carta Napoli-Fiorentina è la partita più complicata del turno, ma le altre non avranno una passeggiata. La Fiorentina è una squadra che fa bene, ma che forse concede qualcosa di più”.