Marcolin: “Penso che Chiesa negli ultimi tempi avesse qualche problema nel continuare a giocare a Firenze. Su Iachini e il modulo…”

L’allenatore e opinionista Dazn Dario Marcolin ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv ha trattato vari temi di casa Fiorentina: “Il passaggio di Chiesa alla Juventus era già nell’aria. Ultimamente penso che alla Fiorentina avesse qualche problema; dopo le tante proposte nel rendimento non è stato al top come nei primi anni. Credo che per lui comunque la Juventus sia un’occasione di crescita. Per me la Fiorentina sul mercato si è mossa bene. Il club viola ha comprato dei titolari importanti come Bonaventura, Callejon e Amrabat. Iachini e il modulo? Non penso che esista un modulo vincente. Sono le qualità dei calciatori a determinare il gioco della squadra”.

