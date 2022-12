Mareggini: “Come si fa a giudicare Gollini se gioca ogni tanto? Non dimenticate quella parata col Napoli. Era tornato con entusiasmo ma…”

Ospite a Radio Bruno, l’ex portiere viola e preparatore dei portieri dell’Under 21, Gianmatteo Mareggini ha parlato di Fiorentina e soprattutto di Pierluigi Gollini, già in dubbio di permanenza a Firenze: “Credo che forse qualcosa dovrebbe essere fatto in fase realizzativa, anche se a gennaio non è facile trovare chi ti faccia i gol che mancano. Non ho mai visto almeno a gennaio fare grandi mosse. La Fiorentina ha una buona fase difensiva, mi piacciono molto i due centrali, però semmai qualcosa manca davanti. Quello che è venuto meno alle aspettative è Cabral, purtroppo non tutti si ambientano bene nel nuovo ambiente.

Gollini? Ha sempre giocato a spizzichi e bocconi, 3-4 partite di fila non l’ha mai giocate. Una volta uno, una volta l’altro. Come si fa a giudicare un portiere così? Un portiere ha bisogno di creare un rapporto con i propri difensori, nei tempi di uscita, di coordinazione, se viene pescato in una giornata disgraziata è bocciato. La gente si dimentica velocemente che fece una partita importantissima con il Napoli, dove fece una parata strepitosa su Raspadori. Questo ragazzo ha molta personalità, che se non viene interpretata nel modo giusto… alla Fiorentina è mancato un portiere leader negli ultimi anni. I caratteri sono diversi, c’è quello freddo e pacifico come può essere Terracciano, e c’è quello con grande passionalità. Però non è possibile dimostrare giocando sporadicamente.

Lui a Firenze è tornato con entusiasmo, ora magari andrà via a cercare una situazione giusta ma vedrete che quando la ritroverà, potrà tornare anche nel giro della Nazionale”.