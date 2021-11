Mareggini: “Inizialmente Sottil era un po’ “bambino”, poi è cresciuto ed ha qualità incredibili. Non mi aspettavo una Fiorentina così”

L’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini e oggi preparato dei portieri della Nazionale Under 21, ha parlato così a Toscana Tv di Riccardo Sottil, che ha potuto osservare da vicino: :”Con l’under 21 è cresciuto, all’inizio forse era un po’ “bambino”, ma poi si è messo in testa di lavorare bene. Ha delle qualità muscolari incredibili; con noi è stato determinante soprattutto a partita in corso, perchè con le squadre leggermente stanche dava delle sferzate incredibili.

Poi ha proseguito: “Non mi aspettavo una Fiorentina al settimo posto dopo neanche quindici partite. Complimenti quindi a mister Italiano e a tutto il suo staff”.