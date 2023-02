Marelli: “Il fuorigioco di Vlahovic e quello di Ranieri sono diversi, ma senza la tecnologia i gol sarebbero stati convalidati”

L’ex arbitro e opinionista di DAZN Luca Marelli ha parlato a Radio Bruno degli episodi arbitrali avvenuti in Juventus-Fiorentina. Questa la sua opinione: “I due fuorigioco sui gol annullati sono diversi. Quello di Vlahovic è attivo, quello di Ranieri è geografico e diventa attivo da quando impatta su Locatelli. Credo che, però, entrambe le reti sarebbero state convalidate senza il fuorigioco semiautomatico”

“Sulla presunta espulsione di Rabiot non c’erano gli elementi per dare il rosso. Con il VAR, poi, c’è da dire che i rigori sono diminuiti molto. I giocatori cercano il contatto in area molto meno di prima”