Marelli: “Molti dubbi sul rigore della Fiorentina: in passato non sarebbe stato concesso. Qui cade uno dei capisaldi del Var”

L’esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli ha commentato la decisione di Guida sul calcio di rigore assegnato alla Fiorentina:

“Non c’è un’immagine chiarissima sull’episodio, le uniche che l’arbitro vede non sono nitide. In passato abbiamo visto confermare le decisioni di campo e sono rimasto stupito che sia stato richiamato al Var e che sia stato dato il rigore, trasformato poi da Cabral.

E poi aggiunge: “In questi casi cadono dei capisaldi che abbiamo visto in passato, questo rigore va in controtendenza. Ha preso una decisione su una sensazione e questo mi lascia molti dubbi“