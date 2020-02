Marini: “Stadio Fiorentina? Deve stare a Firenze e non in altro comune”

Il tema della costruzione del nuovo stadio della Fiorentina è uno di quelli che accende la discussione politica all’interno di Firenze e dell’area metropolitana. Sull’argomento interviene anche il sindaco di Pontassieve, Monica Marini, che spiega: “La questione stadio ci impone una riflessione politica seria sulla nostra visione della Città Metropolitana. Quale sindaco non vorrebbe lo stadio della Fiorentina nel proprio Comune? È evidente che una simile opportunità sia una cosa a cui tutti i territori non possono che guardare con grande interesse, ma è altrettanto evidente che lo stadio della Fiorentina debba stare a Firenze e non in un altro Comune. Credo davvero che la decisione sullo stadio viola, come nel caso di tutte le grandi opere con ricadute importanti sull’economia e l’aspetto dei nostri centri, necessiti di un confronto politico serio tra tutti i sindaci, di una pianificazione di area vasta che guardi al bene del nostro territorio e non al beneficio per il singolo Comune. Auspico pertanto che si ridia centralità alla politica e si arrivi alla soluzione migliore, per tutti i Comuni della Città metropolitana, per i tifosi e per la società”.