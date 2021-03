Martinez Quarta e quella dote offensiva così rara nei suoi compagni: l’argentino è il più ‘moderno’ della difesa viola

Nel calcio di oggi è quasi normalità ormai attaccare con uno o anche più difensori, non solo su palla inattiva: ne è un esempio lampante l’Atalanta che non di rado si ritrova in area avversaria con i vari Toloi, Palomino o Romero. Il cosiddetto ‘uomo in più’ è un elemento fondamentale per scardinare difese altrimenti fin troppo chiuse ed è una dote che si riscontra sempre di più in Lucas Martinez Quarta. L’argentino è nettamente il più spavaldo dei 3 centrali della Fiorentina, non a caso nelle ultime due uscite sono arrivati un gol, una traversa e un’occasione clamorosa: due di queste su azione manovrata. L’ex River d’altronde ha doti tecniche e atletiche per accompagnare l’azione e vederlo in proiezione offensiva è sempre più una regolarità. Calciatore che oltre alla garra dunque sta offrendo dei tratti di ‘modernità’ di cui la Fiorentina aveva un gran bisogno.