Martinez Quarta: “Io capitan futuro? Sarebbe motivo d’orgoglio anche perchè adesso ha un significato in più. Tutti i miei compagni che hanno conosciuto Astori…”

Intervistato da Tuttosport, il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha rilaciato anche una battuta per quanto riguarda una possibile nomina a capitano viola in futuro: “Sono arrivato a Firenze da pochissimo ma sarebbe motivo di grande orgoglio considerando i grandi calciatori che l’hanno avuta. Quella fascia ora ha poi un valore ancor più speciale perché ricorda Astori: non ho avuto il piacere di conoscerlo ma tutti quelli che lo hanno avuto come compagno me ne parlano come una persona stupenda”.