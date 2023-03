Masini: “Mandragora sta togliendo compiti dalle spalle di Amrabat, Barak un leader. Alla Fiorentina mi piacerebbe vedere…”

A Radio Bruno ha parlato il cantante e noto tifoso della Fiorentina Marco Masini, intervenendo sulla squadra viola e su alcuni singoli a disposizione di Italiano: “In quest’ultimo periodo abbiamo visto tante crescite personali, a partire da Barak. Ora è un leader come lo era a Verona. Sono migliorati tantissimo anche Dodo e Mandragora. Quest’ultimo sta supportando benissimo Amrabat, togliendogli compiti dalle spalle”

“La Fiorentina in passato ha cercato Lobotka, mi piacerebbe vederlo in maglia viola. Adesso la testa deve essere sulla gara di Conference, dove la Fiorentina ha un grande obiettivo come in Coppa Italia, ma anche in campionato”.