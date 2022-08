Massicce rotazioni e forze fresche. Si va verso una rivoluzione

Domani contro gli olandesi per la Fiorentina è prevista una mezza rivoluzione con almeno cinque cambi rispetto a quanto proposto in campionato. Di questo argomento se ne parla in maniera approfondita stamani su La Gazzetta dello Sport.

Una vorticosa rotazione dei singoli che Italiano ha messo in atto già la passata stagione e che potrebbe diventare ancora più radicale, qualora la sua squadra riuscisse ad ottenere, come tutti speriamo, l’accesso alla Conference League.

“Per tenere qualche giocatore fresco abbiamo rischiato mandando in campo ragazzi adattati in fascia, come Kouame e Benassi. E qualcuno non ho voluto metterlo dentro nemmeno per cinque minuti”. Parole direttamente dette dal tecnico che rendono l’idea più di ogni altro discorso.