Massimo Mauro: “Perché rovinare quella meravigliosa azione della Juventus? Uno sportivo non vorrebbe mai che accadesse: il SAOT è una putt***. Questo è calcio, mica tennis”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, oggi opinionista televisivo, ha commentato a Pressing il gol annullato a Vlahovic dal SAOT, scontrandosi anche con l’ex arbitro Graziano Cesari. Sentite che toni ha usato:

“Questo fuorigioco uccide la passione. Quella (del gol di Vlahovic ndr) era un’azione meravigliosa della Juventus, ma dov’è il fuorigioco? Non è influente. Questa è una puttanata. Una parola diversa per definirlo non c’è”.

E ancora: “Se rivediamo l’immagine, chi può dire che è fuorigioco? Lasciamo stare il regolamento, uno sportivo, se vede quella immagine, dice che spetta all’arbitro decidere ed è giusto che sbagli lui, nel caso. Non si possono fare paragoni col tennis: lì palla e riga sono ferme. Quindi si può decidere al millimetro giudicando due cose ferme. I giocatori invece corrono, si muovono, è diverso”.