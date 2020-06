Meli racconta: “Essere chiamato da Pioli per il ritiro di Moena è stato veramente emozionante. Ho tenuto bene gli allenamenti poi al penultimo giorno di ritiro…”

Ilcentrocampista della Fiorentina e attualmente in prestito al Gubbio Marco Meli, ha parlato così al canale ufficiale della società umbra: “Da piccolo contavo anche tutti i gol fatti, quando tornavo a casa li segnavo su un foglio con una crocetta. Poi passai al Tau Calcio, mi notò l’Empoli, con cui mi allenai due settimane, praticamente prima che mi chiamasse la Fiorentina: volevano un appuntamento con me, accettai e decisi di sposare il progetto viola. Ho fatto bene, essere chiamato da Pioli per il ritiro di Moena, dopo tutta la trafila con le giovanili, è stato veramente emozionante: mi sono integrato benissimo, ho tenuto bene gli allenamenti, ma al penultimo giorno di ritiro mi sono stirato al quadricipite. Comunque è stata un’esperienza che mi è servita, il calcio, anche di C, è molto diverso da quello della Primavera”.

