Melissano: “Con Zurkowski abbiamo alzato la qualità dello Spezia e guardato alla squadra del futuro”

Il ds dello Spezia, Stefano Melissano, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Moutinho, intervenendo anche sull’acquisto dell’ex centrocampista viola Zurkowski:

“Abbiamo iniziato un percorso sin da fine settembre con identità e idee ben precise, volendo portare la squadra ad un livello più alto qualitativamente. Cerchiamo di giocarcela con il nostro gioco con tutti. Oggi arriverà Tio Cipot, così come Krollis, giocatori che daranno a squadra e mister alternative valide per alzare la qualità, dopo gli arrivi di Esposito e Zurkowski. Vogliamo costruire lo Spezia del presente e del futuro, per avere una squadra che il prossimo anno sia già rodata”