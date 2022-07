Menta: “Firenze e la Fiorentina sono per me una grande opportunità. Mi piacerebbe molto essere un’apripista”

Jenna Menta, nuovo acquisto della Fiorentina Femminile, si è presentata così ai canali ufficiali del club viola: “Sapevo di voler giocare nel calcio professionistico, probabilmente ho deciso quando ero al Senior al College, l’ultimo anno di università. Parlo un po’ la lingua, ho familiari qui e amo Firenze, è una bellissima città che ho già visitato. Era una grande opportunità, praticamente tutto quello che cercavo l’ho trovato alla Fiorentina”.

Sono molto carica all’idea di giocare per i tifosi viola, spero che anche la mia famiglia possa venire qua a vedermi giocare. La prima persona della Fiorentina con cui ho parlato è stata Joe Barone, che è di New York, e come me è anche italiano. Mi piacerebbe molto essere un’apripista. Non ci sono molte calciatrici americane in Italia, ma so che qui si sta cercando di sviluppare il calcio femminile”.