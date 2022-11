Mentre comincia il Mondiale, l’Italia giocherà due amichevoli: ecco la decisione di Mancini su Biraghi

Mentre andrà in scena il Mondiale, la grande esclusa Italia giocherà delle amichevoli contro Albania e Austria. Per l’occasione, Roberto Mancini ha appena diramato la lista dei convocati e ancora una volta non compare nessun giocatore della Fiorentina.

Ci si sarebbe potuto aspettare, soprattutto, Cristiano Biraghi che però non è stato scelto dal ct. Al suo posto, preferiti Emerson Palmieri e Dimarco.