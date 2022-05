Mentre la Fiorentina lavora al riscatto di Torreira, l’Arsenal ha già trovato il suo nuovo numero 11

Oltre al campo è già iniziato il valzer di trattative in vista della prossima stagione. Colloqui frequenti tra Firenze e Londra, dove la dirigenza della Fiorentina sta trattando il riscatto del centrocampista Lucas Torreira. Nel frattempo però l’Arsenal ha già assegnato a Gabriel Martinelli la maglia numero 11, quella che qualche tempo fa apparteneva proprio all’uruguagio. In attesa di capire se Lucas Torreira si unirà definitivamente alla Fiorentina a titolo definitivo, ricordiamo che il club di Commisso vanta il diritto di riscatto sull’ex Samp per una cifra di 12,7 milioni di sterline (15 milioni di euro).

🥁 Introducing our new number 1️⃣1️⃣ for next season… Congratulations, Gabi 👏 🇧🇷 @GabiMartinelli pic.twitter.com/7FaGTTcij7 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2022