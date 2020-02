Mentre la squadra si gode il riposo concesso, al Centro Sportivo tre infortunati di lusso continuano a lavorare

Beppe Iachini ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà gli allenamenti domani mattina. Al Centro Sportivo oggi pomeriggio si sono visti Alfred Duncan, Franck Ribery e Christian Kouamè che stanno continuano il lavoro dopo i rispettivi infortuni. Le condizioni del centrocampista ex Sassuolo saranno valutate nei prossimi giorni e sarà deciso se il giocatore potrà essere convocato contro la Sampdoria oppure no. Tempi invece inevitabilmente più lunghi per gli altri due.