Mentre si aspetta quelle nuove, le maglie della Fiorentina di Batistuta spopolano in tutta Europa

Mentre si aspetta di vedere la nuova maglia della Fiorentina, quella della stagione 1998/99 sta per andare in finale in un contest tutto particolare. Su Twitter, la pagina olandese Lo Stadio ha creato una sfida tra maglie del passato. In semifinale sono arrivate due maglie italiane, quella del Parma di Malesani e quella della Fiorentina sponsorizzata da Nintendo ed elaborata da Fila.

Una maglia, quella viola, a cui tanti sono affezionati.

👕 | In de finale neemt één van deze pareltjes uit het seizoen 1998-1999 het op tegen een ‘golden oldie’. Maar wie plaatst zich voor die finale, Fiorentina of Parma?#LaMagliaPiùBella pic.twitter.com/wLO7XmqvWO — Lo Stadio (@LoStadioNL) August 19, 2020