Meozzi: “Con i Della Valle ci eravamo abituati ad aspettare gli ultimi giorni di mercato per vedere gli acquisti. Ora invece…”

Il procuratore Giulio Meozzi ha parlato a Radio Toscana esprimendo il proprio giudizio anche sul mercato della Fiorentina: “Negli ultimi anni dell’era Della Valle eravamo abituati ad aspettare gli ultimi dieci giorni di mercato per vedere gli acquisti. I giocatori che sono stati presi finora invece sono ottimi, soprattutto Jovic che mi pare un gran colpo in prospettiva. Lui e Dodô si dovranno ambientare, Gollini invece è una certezza perché conosce già il campionato”.

E poi ha aggiunto: “Temo che Milenkovic andrà via, quindi per competere ad alti livelli la Fiorentina dovrebbe prendere non solo una mezz’ala forte ma anche un difensore. Sul serbo purtroppo non sono ottimista, d’altronde ci sono delle squadre che hanno bisogno di un difensore e lui è la prima scelta”.