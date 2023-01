Meret: “Gollini lo conosco bene, è un bravo ragazzo e sono sicuro che ci darà una grossa mano”

A Sky Sport ha parlato il portiere del Napoli Alex Meret dopo la partita vinta contro la Salernitana. Tra gli argomenti toccati anche l’arrivo in azzurro dell’ormai ex portiere della Fiorentina Gollini, che domani sosterrà le visite mediche con i partenopei. Queste le sue parole:

“Gollini? Non l’ho ancora sentito, però ovviamente lo conosco bene. Ho fatto diversi ritiri in nazionale con lui, so che è un bravo ragazzo e un grande portiere, ci darà una grossa mano”.