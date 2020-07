“Metti Duncan a sinistra” la Fiorentina ha anche l’allenatore ombra. E chissà che in futuro…

Questa Fiorentina ha due allenatori. Ce n’è uno in carica, che corrisponde al nome di Giuseppe Iachini. Uno di quelli che si mette la giacca e il cappellino tutte le volte, che siede in panchina o gira per l’area tecnica che la delimita, che gestisce fa fuori questo gruppo. Poi ce n’è un altro che invece indossa sempre la tenuta da gioco, con scarpini e piedi sopraffini, ma che ha carisma e conoscenza calcistica da vendere. L’allenatore ombra, potremmo definirlo, che al secolo si chiama Franck Ribery.

L’assenza del pubblico ci permette di notare molte cose in più e ci permette di sentire quello che dice l’ex Bayern durante la partita. “Metti Duncan a sinistra, ascolta me mister” questa una delle frasi pronunciate dal fuoriclasse a gara in corso, poco prima di uscire. Ma tante sono anche le indicazioni che il francese dà direttamente ai propri compagni, i quali, e ci mancherebbe altro, stanno lì ad ascoltarlo.

Probabilmente Ribery si sta già aprendo la strada a quello che farà quando la sua carriera dentro al terreno verde terminerà. Di sicuro ha il physique du role per essere uno in grado di guidare una squadra che gioca ad alti livelli. E chi sa che la Fiorentina un piccolo pensierino in questo senso non lo stia già facendo…