Mezzo sospiro di sollievo per Florenzi e Mancini: l’esterno azzurro salterà solo una partita

Uscito ieri dopo il primo tempo di Turchia-Italia, Alessandro Florenzi ha passato il secondo tempo con la borsa del ghiaccio sul polpaccio, lasciando il posto a Di Lorenzo. I controllo strumentali hanno evidenziato però solo una contrattura per il terzino destro azzurro, che dunque salterà la partita con la Svizzera in programma mercoledì. L’assenza però dovrebbe essere limitata a quella gara, un mezzo sospiro di sollievo dunque per il ct Mancini.