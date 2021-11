Miccoli condannato al carcere: l’ex giocatore della Fiorentina si è costituito

Dopo la condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso di martedì sera e prima di ricevere l’ordine di esecuzione firmato stamattina dalla Procura di Palermo, Fabrizio Miccoli si è presentato spontaneamente nel carcere di Rovigo.

L’ex attaccante della Fiorentina dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Miccoli era accusato di avere commissionato a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino detto “u scintilluni”, il compito di recuperare 12mila euro dall’imprenditore Andrea Graffagnini, titolare della discoteca Paparazzi, per conto dell’ex fisioterapista del Palermo Giorgio Gasparini, il quale si sarebbe rivolto proprio a Miccoli. Quest’ultimo, aveva coinvolto Lauricella con il quale era in rapporti d’amicizia quando indossava la maglia del Palermo.