Miccoli: “Non volevo lasciare la Juventus, ma alla Fiorentina ho superato i problemi e guadagnato tanto affetto. Ho giocato con un tendine quasi rotto e salvato la squadra coi miei gol”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Fabrizio Miccoli è tornato a parlare del suo periodo in viola. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Prima ero alla Juventus, dove mi sono trovato benissimo. In realtà non volevo andare via da Torino perché avevo intenzione di giocarmi il posto. Poi ho scelto la Fiorentina“.

Sulla sua permanenza in viola: “L’inizio non è stato facile, ho avuto un po’ di problemini, ma sul campo mi sono guadagnato l’affetto da parte dei tifosi. A Firenze facevo di tutto per giocare: sono sceso in campo con un tendine quasi rotto. Quell’anno ho quasi salvato la Fiorentina con i miei gol”.