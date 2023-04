Michele Serena: “Il ko a Monza è un incidente di percorso: meglio che sia arrivato in campionato. Giovedì mi aspetto un’altra storia, sarà finale di Coppa Italia”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola, tra la sconfitta a Monza e la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Catalogo la sconfitta in campionato come un incidente di percorso. Meglio che sia arrivato in Serie A, piuttosto che nelle coppe. Questa è una piccola ‘scoppola’ che può riportarti alla realtà, ma è anche un minimo calo di condizione che ci sta”.

Sulla partita contro la Cremonese: “La Fiorentina sta facendo una rimonta incredibile; tra pochi giorni, sarà anche in finale di Coppa Italia. Giovedì mi aspetto una grande partita dalla squadra, che non ha digerito la rimonta subita. Non sarà comunque facile, ma sarà un’altra storia rispetto a domenica“.