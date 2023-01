Migliori 100 giocatori del mondo, a sorpresa figura una ‘star’ della Fiorentina

Il quotidiano inglese The Guardian è noto per le sue classifiche in cui compara i migliori calciatori di tutto il mondo. A dare un’occhiata alla graduatoria dei 100 più forti si potrebbe rimanere sorpresi nel vedere un giocatore della Fiorentina.

Eppure, Sofyan Amrabat si piazza alla posizione n°49, davanti a stelle del calibro di Cristiano Ronaldo (51), Osimhen (52) e lo stesso Dusan Vlahovic (66). Sicuramente l’exploit Mondiale avrà accresciuto le stime degli analisti di oltre Manica, ma resta il fatto che il centrocampista marocchino si posizioni fra i primi 50 giocatori del globo.