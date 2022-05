Mihajlovic: “Marinelli ha la coscienza sporca se conferma quel rigore dopo il richiamo del Var. Queste cose succedono sempre a noi, mai a parti invertite”

L’ex tecnico della Fiorentina Sinisa Mihajlovic, rientrato in panchina col suo Bologna dopo lo stop forzato per le cure ospedaliere, ha commentato duramente la decisione presa dall’arbitro di campo per il rigore del 3-3 del Venezia. Queste le parole dell’allenatore serbo a Dazn:

“Se fischi un rigore così, ne devi dare 20 a partita. Non mi convince: l’arbitro sin lì aveva fatto bene, non fischiando i mezzi falli, lasciando correre. Un rigore così però non riesco a concepirlo. Medel tocca la palla, forse poi sfiora il piede ma lui cade dopo un metro e mezzo”.

E poi rincara la dose: “Se il Var ti chiama vuol dire che c’è qualcosa che non va. E invece Marinelli lo ha confermato. A fine gara è scappato negli spogliatoi, si vede che aveva la coscienza sporca. Abbiamo perso per colpa nostra, ma quel rigore ci ha tagliato le gambe, ci ha innervosito. A Roma c’era una trattenuta netta su Orsolini e hanno dato fallo di mano contro di noi. Succede quasi sempre a noi, a parti invertite mai“.