Mihajlović recupera un’altra pedina in vista della Fiorentina: un difensore torna in gruppo

Siniša Mihajlović ritrova anche Kevin Bonifazi in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica al Franchi. Il difensore aveva saltato l’ultimo match di campionato contro il Torino per la positività al Covid-19, ma nel comunicato del Bologna sull’allenamento di oggi si legge che il giocatore si è allenato regolarmente in gruppo. Questa la nota ufficiale:

“A due giorni dalla partita del Franchi i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci piazzati. Hanno lavorato con i compagni Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi ed Emanuel Vignato. Allenamento differenziato per Nicolas Dominguez e Federico Santander”.