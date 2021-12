Mihajlovic: “Stiamo andando bene, vogliamo continuare così. Domenica faremo di tutto per battere la Fiorentina”

Ieri sera il Bologna ha compiuto una grande impresa, quella di battere la Roma raggiungendo così la Fiorentina a quota ventiquattro punti.

A margine della partita, il tecnico rossoblù ha parlato così: “Intanto penso che con la vittoria di oggi abbiamo riscattato la confitta con il Venezia. Abbiamo 24 punti ma in classifica ci sono tante squadre a distanza ravvicinata. Noi dobbiamo continuare con questo spirito e pensare partita per partita. Domenica faremo di tutto per vincere di nuovo e battere la Fiorentina“.