Milan in pressing su Milenkovic: Ramadani a lavoro per la trattativa. In ballo anche i nomi di Rebic e Paqueta

Il nome più gradito per la difesa del Milan è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, con la quale ci sono più discorsi avviati come, ad esempio, la questione della clausola legata a Rebic, con i viola che hanno diritto al 50% della cifra che l’Eintracht incasserà dalla rivendita dell’attaccante croato, che vuole rimanere al Milan. Secondo quanto riporta Tuttosport, Ramadani è al lavoro ed è anche l’agente dello stesso Milenkovic e nel quadro potrebbe rientrare anche Lucas Paquetà, che piace molto alla viola e che ha dato segnali social non particolarmente entusiasmanti in merito alla stagione che si è appena conclusa.

