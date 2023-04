Milenkovic: “A Sportiello ho detto ‘ma dovevi proprio farla quella parata?’. Potevamo fare anche un’altra rete e vincere, l’avremmo meritato”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, intervistato da DAZN dopo il pari con l’Atalanta ha detto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita così, perché contro di loro ci sono sempre grande intensità, grande lotta, grandi duelli. Eravamo preparati per questo. Abbiamo fatto una bella gara, l’Atalanta ha trovato il gol nell’unica grande occasione avuta e risalire dopo essere andati sotto non è mai facile. Potevamo fare anche la seconda rete e vincere e l’avremmo meritato”.

Un grande intervento di Sportiello ha negato la rete alla Fiorentina: “Dopo la partita gli ho detto “dovevi fare proprio quella parata?”. Era importante vincere per noi questa volta, però va bene, andiamo avanti”.

Intanto la stagione continua: “Siamo in fiducia, giochiamo bene, la rosa è molto lunga e il mister fa tante rotazioni. Stiamo arrivando nel periodo più importante della stagione su tre fronti, ma ancora non abbiamo fatto niente. Dobbiamo essere pronti e presenti. Abbiamo messo più attenzione e abbiamo modificato qualcosa in fase difensiva attraverso l’allenamento, così abbiamo preso meno gol”.