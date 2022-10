Milenkovic: “Ci sono sempre pensieri sul Mondiale nel nostro cervello. Quella piccola dose di adrenalina e euforia sta crescendo”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, sarà uno dei protagonisti del prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar con la sua Serbia.

“La Coppa del Mondo si avvicina e quella piccola dose di adrenalina ed euforia sta lentamente crescendo – ha detto il difensore ad ATV – Ora siamo concentrati sulle nostre partite col club, ma ci sono sempre pensieri sul Mondiale nel “cervello”. Abbiamo fatto un’ottima qualificazione ed essere primi nel girone con il Portogallo è stata un’impresa. Soprattutto, battere il Portogallo a Lisbona è stata una grande soddisfazione. Siamo orgogliosi di come abbiamo giocato le qualificazioni, non solo per il primo posto nel girone, ma anche per come siamo riusciti a vincere. Spero che al Mondiale continueremo così”.

Milenkovic elogia il CT Stojkovic: “Ci ha portato fiducia, mentalità vincente e quell’audacia sportiva che lui stesso aveva quando era un giocatore. Ci ha portato così tanta fiducia che tutti credevamo in un posto nel Campionato del Mondo. All’intervallo della partita con il Portogallo, entrando nello spogliatoio, ha detto: “Oggi vinceremo!”. Ce l’avevamo tutti in testa quelle parole e alla fine ce l’abbiamo fatta. Ci ha anche portato un tipo di gioco in cui i giocatori possono esprimere molto di più il loro potenziale e la loro qualità”.