Milenkovic e un prezzo già fissato per l’addio: le possibili contropartite in alternativa alla monetizzazione

A differenza di un anno fa il destino di Nikola Milenkovic stavolta potrebbe essere lontano da Firenze, visto il rinnovo solo annuale del contratto: un problema che non era stato certo risolto ma solo rinviato. Ed oggi, con 15 milioni di euro il centrale serbo verrebbe lasciato andare senza troppe remore dalla Fiorentina, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il difensore è nel mirino dell’Inter, come noto, e resta da capire se i nerazzurri prenderanno quel tipo di strada in caso di probabile addio di Skriniar. In alternativa si potrebbe ragionare anche di contropartite, con i soliti nomi sul tavolo: Pinamonti e Sensi, con il primo che però richiederebbe forse un conguaglio a favore del club milanese.