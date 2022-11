Milenkovic nell’olimpo della storia (Mondiale) viola in compagnia addirittura di Batistuta e Antognoni

Non è da tutti giocare due Mondiali con la stessa maglia di club sotto a quella della Nazionale, specialmente con quella della Fiorentina. Tanto è vero che non capitava da Francia ’98 e da Gabriel Omar Batistuta, l’ultimo ad aver rappresentato il club viola in due edizioni dei Mondiali, dopo Usa’ 94. Questo è il “record” di Nikola Milenkovic, riportato da Il Tirreno: il serbo era in campo già in Russia nel 2018 a 21 anni e anche in questa rassegna è uno dei perni della difesa della Serbia.

Prima di loro solo Giancarlo Antognoni, presente ai Mondiali del 1978 e 1982.