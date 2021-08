Milenkovic, ore decisive. La Fiorentina blocca Nastasic

C’è da risolvere la questione legata a Nikola Milenkovic per la Fiorentina. Il difensore ha il proprio contratto coi viola in scadenza nel giugno 2022. Fin qui non è ancora arrivata un’offerta che abbia fatto vacillare la dirigenza gigliata, per questo motivo il giocatore, che non ha manifestato l’intenzione di rinnovare, non si è ancora mosso.

Il suo futuro potrebbe essere in Premier League, con Tottenham e West Ham in primo piano, ma attenzione anche alle mosse della Juventus in Italia.

Intanto sul Corriere dello Sport-Stadio si torna a leggere che la Fiorentina ha bloccato Matija Nastasic (28) dello Schalke 04 per sostituirlo. Un prezzo quasi simbolico, tra i 2 e i 3 milioni di euro, questo l’esborso previsto a favore del club tedesco, retrocesso in seconda divisione.

In Italia, nelle scorse ore, è arrivato Fali Ramadani, procuratore di entrambi i difensori: le trattative che li coinvolgono potrebbero, insomma, entrare nel vivo a breve.