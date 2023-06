Milenkovic: “Sono cresciuto con la maglia viola, significa tantissimo. Sono al meglio per domani, ci aspetta un avversario potente”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza stampa, insieme al capitano Cristiano Biraghi. Ecco le parole del serbo: “Per me la maglia viola significa tantissimo. Sono cresciuto con lei, in questi sei anni: posso solo ringraziare Firenze, il club e gli splendidi tifosi, che ci danno un grande sostegno”.

E aggiunge: “Firmando il rinnovo, sapevo delle ambizioni e del progetto del club. Anche il calcio che abbiamo proposto mi è piaciuto molto. Va detto, comunque, che non ero convinto al 100% di disputare due finali. Ma non ho mai dubitato della squadra. Non è stato facile, ma tutti uniti abbiamo raggiunto questo grande obiettivo”.

Sulla sua stagione: “Abbastanza particolare, perché ho avuto degli infortuni di mezzo. Però sono assolutamente a disposizione e al meglio per domani. West Ham? Ci aspetta una squadra potente, soprattutto dal punto di vista della velocità di gioco. Noi, comunque, cercheremo come sempre di fare la nostra gara”.