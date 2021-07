Mirabelli: “Sarà un mercato senza grandi movimenti. Cos’è successo tra Gattuso e la Fiorentina…”

L’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, in passato accostato anche alla Fiorentina di Rocco Commisso, in una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com ha avuto modo di parlare del caso Gattuso e delle grandi accuse nei confronti dei procuratori. Queste un’estratto: “Credo che in questa sessione di mercato alla fine non ci saranno grandissime trattative. Il fatto che le big riescano ancora a mantenere quanto di importante hanno in rosa personalmente lo ritengo un grande successo. Allo stesso tempo dovranno vincere le idee e la creatività, dando la possibilità di non ridurre il valore tecnico della propria squadra. Ma non aspettiamoci grandi cose. Da dirigente come vede la “guerra” in atto contro i procuratori? La colpa non è dei procuratori ma delle società che hanno sempre il pallino in mano e danno troppo spazio a certe figure. Gli agenti allo stesso tempo devono fare bene il loro lavoro, altrimenti basta guardare i numeri che ci dicono che così il calcio scoppia. Bisogna fare le cose in modo giusto. Il prematuro divorzio tra Gattuso e la Fiorentina? Cos’è successo lo sanno solo i diretti interessati, credo che non sia corretto parlarne. La trattativa con il Tottenham e le accuse di omofobia? Chi conosce Gattuso sa che non è né omofobo e nè sessista. Non rispecchia la realtà”.